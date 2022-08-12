Аномальная жара вновь идет на Ярославль

В середине августа вернется июль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оказавшись в зоне одного атмосферного образования, Россия и Европа начнут дышать одним воздухом. А это значит, что у нас температура начнет резко расти: в центральных регионах, в том числе и в Ярославской области, в ближайшие дни она вновь поднимется до +30 и выше.

- Дождей не будет вовсе, но это вряд ли можно считать плохой новость. В середине августа вернется июль, в выходные воздух прогреется до аномальных +29..+30, - сообщили в Центре «Фобос».

Сегодня, 12 августа переменная облачность, +26..28, ветер западный, умеренный. Давление немного выше нормы. 13 августа в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +14..16, днем +27..29, ветер западный, умеренный. 14 августа, малооблачная погода; ночью +16..18, днем +29..31, ветер слабый.