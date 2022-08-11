За ремонтом школы №1 Ярославля следят сами школьники

В школе №1 идет ремонт в рамках проекта «Решаем вместе!» Фото: Мэрия Ярославля

В школе №1 идет ремонт в рамках проекта «Решаем вместе!»: здесь приводят в порядок входную группу учебного заведения. Дизайн придумали сами одиннадцатиклассники, теперь они приходят и лично следят за ходом работ.

- Нам посчастливилось участвовать в проекте по преобразованию школьной среды. Старшеклассники выбирали объект для ремонта, и наибольшее количество голосов было отдано холлу школы. Во время составления проекта были учтены все пожелания учащихся, - рассказала директор средней школы №1 Светлана Аракчеева.

Работы выполнены уже на 60%. Сделаны новые дорожки, закуплена современная мебель.