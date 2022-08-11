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Общество11 августа 2022 14:11

На Советской площади в Ярославле спилили старые липы

На их месте будут высажены новые деревья
Полина Вачнадзе
В центре Ярославля пилят старые липы

В центре Ярославля пилят старые липы

Фото: Мэрия Ярославля

На Советской площади в Ярославле спилили 10 старых, уже умерших лип. На протяжении нескольких лет работники «Горзеленхозстроя» пытались их «реанимировать», но результата не получили.

- Деревья уже возрастные. Им не хватало влаги и на них висели новогодние гирлянды, которое тоже оказали негативное воздействие, - рассказал первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

На месте спиленных деревьев сотрудники компании высадят новые крупнолистовые липы. Чтобы разместить новые липы, сотрудникам «Горзеленхозстроя» придется демонтировать часть тротуарной плитки, чтобы растения могли получать достаточно влаги. Посаженные в прошлом году у правительства региона деревья уже хорошо прижились.