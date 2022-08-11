Скончался бывший хоккеист ярославского «Локомотива» Артем Марьямс

На 43-м году жизни умер бывший игрок "Локомотива". ФОТО: ХК "Локомотив" ВКонтакте

Скончался бывший игрок ярославского «Торпедо» и «Локомотива» Артем Марьямс. Ему было 42 года, сообщается в официальной группе ХК «Локомотив» ВКонтакте.

- В своей профессиональной карьере Артем также выступал за нижегородское «Торпедо», «Амур», «Сибирь», «Спартак», новокузнецкий «Металлург» и минское «Динамо». Ранее Артем Марьямс работал тренером в школе «Локомотив-2004». ХК «Локомотив» выражает искренние соболезнования родным и близким Артёма Марьямса, - говорится в посте.

Причины смерти спортсмена не называются.