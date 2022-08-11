В Красном Бору Ярославского района построят взрослую поликлинику

В деревне Красный Бор Ярославского района планируют построить поликлинику для взрослых Фото: Ксения Высотина

В деревне Красный Бор Ярославского района планируют построить поликлинику для взрослых, рассчитанную на посещение 1000 пациентов в сутки. На сайте Госзакупок идет поиск подрядчика для разработки проекта клиники. За это ярославские власти готовы заплатить 15,9 миллионов рублей.

Поликлиника будет трехэтажной, площадью не менее 4,5 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут находиться вестибюль с аптечным киоском, гардеробная, ресепшен, cool-центр, конференц-зал, кабинеты охраны и администратора, а также санузлы. Здесь же планируют разместить кабинеты неотложной помощи, медицинской профилактики, отделение лучевой диагностики, лабораторию, физиотерапевтическое отделение и помещение для хранения лекарств.

На втором этаже будет находиться дневной стационар на 12 коек, терапевтическое отделение и кабинеты врачей-специалистов.

На третьем этаже разместят женскую консультацию, отделение функциональной диагностики и стоматологию.

Сроки строительства и открытия поликлиники не называются.