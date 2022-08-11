Tele2 предлагает клиентам обменять минуты на скидку

Специальное предложение с выгодным курсом обмена минут на скидку. Изображение: ООО «Tele2 Россия»

Теперь жители нашего региона при покупке смартфона получат двойную выгоду: одна минута равна двум рублям скидки. Так, если у клиента накопилось мало минут, а он хочет получить более существенную скидку, он может докупить недостающие минуты на «Маркете».

Проект был запущен в конце прошлого года и получил широкий отклик среди абонентов оператора. Каждый пятый смартфон, который клиенты покупают в розничной cети, продается со скидкой за минуты. В то время как с марта 2022 года многие игроки рынка приостановили активности по продвижению абонентского оборудования, компания Tele2 не только сохранила скидки в фирменной рознице, но и сделала их еще привлекательнее.

По итогам II квартала этого года смартфон Xiaomi занимает первое место по продажам в штуках в рознице Tele2 с долей более 40%. Среди абонентов Tele2 каждый пятый клиент пользуется этим смартфоном. Специальное предложение действует до 30 сентября, сообщили в пресс-службе оператора.