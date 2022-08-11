В Ярославле задержали шумного водителя с сотней штрафов

Остановленный водитель оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле на улице Свободы сотрудники ДПС задержали водителя. Их внимание молодой человек привлек излишним шумом, который издавал глушитель его ВАЗа-2114. Но оказалось, что ярославец – злостный нарушитель правил дорожного движения.

- Данный водитель более 100 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, при этом более половины штрафов не были оплачены в установленные сроки, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По словам задержанного, штрафы он не успевал оплачивать, потому что они "приходили все сразу".

В отношении мужчины был составлен еще два протокола. Судебными приставами наложен арест на автомобиль – ВАЗ отправлен на спецстоянку.