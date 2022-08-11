«ТНС энерго Ярославль» предлагает широкий спектр дополнительных услуг «под ключ»

Оформить заявку на выполнение работ из списка дополнительных услуг можно онлайн на сайте компании или в мобильном приложении через раздел «Напишите нам». В форме обращения нужно указать необходимую услугу и контактные данные заявителя. После получения заявки, специалисты компании в кратчайшие сроки свяжутся с вами для определения условий и времени работ.

Обратиться за услугами можно и другими удобными способами:

- по телефону управления систем учета и развития ПАО «ТНС энерго Ярославль»: 8 (4852) 59-07-59 (дополнительный номер - 3);

- по телефонам Единого контактного центра:

- 8 (4852) 280 363 — для жителей Ярославля;

- 8 (4855) 231 690 — для жителей Рыбинска;

- 8 (800) 775-44-76 — для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах;

- в центрах обслуживания клиентов.

Специалисты «ТНС энерго Ярославль» контролируют все этапы работ – от организации и подготовки до проверки, настройки и испытания оборудования.

Напоминаем, ознакомиться списком услуг можно по ссылке.