В Ярославской области женщина попала под поезд из-за зацепившегося колеса тележки

На перегоне Ярославль Главный – Приволжье под колесами поезда погибла 62-летняя женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перегоне Ярославль Главный – Приволжье под колесами поезда погибла 62-летняя женщина. Трагедия произошла утром 10 августа.

Жительница Ярославля переходила железнодорожные пути на красный сигнал светофора перед приближающейся электричкой «Филино-Кострома». Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, колесо тележки, которую везла женщина, зацепилось за рельсы. Пострадавшая пыталась его освободить и не обращала внимания на сигналы машиниста. Он применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось – пешеход не успела отбежать.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. - Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.