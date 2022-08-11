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Общество11 августа 2022 7:24

Жительницу Ярославля оштрафовали за оскорбление мужчины

Женщине не понравилось, что он слишком громко слушает музыку
Полина Вачнадзе
За оскорбления ярославну оштрафовали рублем

За оскорбления ярославну оштрафовали рублем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Ярославля привлекли к административной ответственности за оскорбления в адрес мужчины. Инцидент произошел днем на улице Свободы. Женщине не понравилось, что мужчина слишком громко слушает музыку в своей машине и она предъявила ему претензии.

Конфликт обернулся скандалом и водитель услышал много нелицеприятных слов в свой адрес. Ярославцев не стал терпеть оскорбления и обратился в прокуратуру.

- Прокурором Кировского района проведена проверка по обращению местного жителя. По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление», материал был направлен в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Несдержанную на язык ярославну оштрафовали на 3 тысячи рублей.