В Рыбинске при пожаре погиб 34-летний мужчина и пострадала женщина

Причины пожара устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Рыбинске при пожаре погиб 34-летний мужчина, его сожительница сейчас находится в реанимации.

Комната в общежитии на улице Академика Губкина загорелась около 16 часов 30 июля. На месте работали 22 спасателя и пять пожарных машин.

- Ликвидировали пожар в 18:15. Для проверки были вскрыты восемь комнат на 7 этаже, восемь комнат на 8 этаже, восемь комнат на 9 этаже, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области. - В результате пожара уничтожено имущество на кухне, закопчены стены и потолок на седьмом этаже на площади 80 квадратных метров.

Следователи регионального СКР сейчас проводят проверку и устанавливают обстоятельства гибели человека.

- Точная причина возгорания выясняется в настоящий момент. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.