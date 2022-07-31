В двух районах Ярославской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность

В Мышкинском и Некоузском районах до 4 августа сохраняется чрезвычайная пожароопасность Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В двух районах Ярославской области - Мышкинском и Некоузском - до 4 августа сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В региональном МЧС ей присвоен 5-ы класс.

- На территории районов складывается обстановка, которая способствует повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - сообщили в МЧС.

В этих районах проводится патрулирование лесов, население информируют об опасности. Администрации районов должны опахать территории населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне высокой пожарной опасности.