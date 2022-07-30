По контракту работы в парке должны быть завершены к 10 августа Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завершается благоустройство парка "Судостроитель" во Фрунзенском районе. Работы начались в июле, а на следующей неделе уже состоится их техническая приемка, сообщили в мэрии города.

- Подрядчик ведет работы в соответствии с установленными контрактом сроками, по которым он должен быть завершен до 10 августа, - сказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.

В парке, который приводят в порядок по нацпроекту "Жилье и городская среда" и проекту "Решаем вместе!", уже установлены бордюры, центральная аллея выложена плиткой, установлены опоры светодиодного освещения. Готовность - 95%. Осталось установить настилы на монолитные лавочки, доделать газон и видеонаблюдение.