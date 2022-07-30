В Ярославской области пройдет автопробег в память о погибших на Донбассе десантниках

В Ярославской области пройдет автопробег в память о погибших во время спецоперации на Украине десантниках. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области сегодня, 30 июля, пройдет автопробег, в память о погибших во время спецоперации на Украине десантниках.

Как рассказал председатель ярославского Союза десантников Анатолий Каширин, начнется автопробег в 8 утра у Вечного огня в Ярославле. После возложения цветов и венков автоколонна двинется в Данилов.

С 10 до 10:30 на могиле майора ВДВ Ивана Будкина, геройски погибшего на Украине и похороненного в его родном Данилове, пройдет митинг.

В 11:40 колонна выдвинется в сторону Любима, а после вернется в Ярославль. Здесь участники автопробега почтят память погибших в ходе спецоперации, возложат цветы к памятнику Василию Маргелову и памятному камню в честь десантников, павших при выполнении воинского долга.