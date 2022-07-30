Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье30 июля 2022 6:34

Четверть опрошенных ярославцев выступила за повторное введение масочного режима

Но большинство все же против этой антиковидной меры
Полина Вачнадзе
За введение масочного режима проголосовали 23% опрошенных ярославцев, против – 45%.

За введение масочного режима проголосовали 23% опрошенных ярославцев, против – 45%.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сервис по поиску работы SuperJob узнал у ярославцев, поддерживают ли они повторное введение масочного режима. За проголосовали 23% опрошенных, против – 45%.

Готовы вновь надевать маски в общественных местах в основном женщины (28% против 23% мужчин). Ярославцы моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет (31 и 16% соответственно).

По данным SuperJob, среди вакцинированных за ношение масок выступают трое из 10 человек. Самые ярые противники ЗИСов – антипрививочники. Из них только 12% готовы надеть защитные средства.

В Ярославской области, несмотря на стабильную пока ситуацию с коронавирусом, обязательное ношение масок ввели на двух крупных предприятиях. Кроме того, в обязательном порядке носить СИЗы должны медики ярославских больниц и поликлиник.