Четверть опрошенных ярославцев выступила за повторное введение масочного режима

За введение масочного режима проголосовали 23% опрошенных ярославцев, против – 45%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сервис по поиску работы SuperJob узнал у ярославцев, поддерживают ли они повторное введение масочного режима. За проголосовали 23% опрошенных, против – 45%.

Готовы вновь надевать маски в общественных местах в основном женщины (28% против 23% мужчин). Ярославцы моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет (31 и 16% соответственно).

По данным SuperJob, среди вакцинированных за ношение масок выступают трое из 10 человек. Самые ярые противники ЗИСов – антипрививочники. Из них только 12% готовы надеть защитные средства.

В Ярославской области, несмотря на стабильную пока ситуацию с коронавирусом, обязательное ношение масок ввели на двух крупных предприятиях. Кроме того, в обязательном порядке носить СИЗы должны медики ярославских больниц и поликлиник.