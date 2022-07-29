У жительницы Ярославля отобрали детей после публикации видео в соцсетях

Ребенок стоял в открытом окне. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вчера, 28 июля, в паблике «Подслушано в Ярославле» разместили видео: очевидец снял ребенка, стоящего на подоконнике отрытого окна на 5 этаже. Мальчика, который явно находился в опасности, видели многие, однако, в полицию никто не обратился.

Проверку правоохранительные органы начали после мониторинга соцсетей.

- Установлено, что 11-летний мальчик находился в квартире с малолетней сестрой. Мать отсутствовала. Женщина и ранее оставляла своих несовершеннолетних детей без присмотра, семья стоит на учете в ПДН, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

После случившегося полицейские приняли решение поместить брата и сестру в госучреждение – там им будет безопаснее.