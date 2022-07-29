На землях сельхозназначения в Ярославской области Россельхознадзором обнаружены свалки ТКО

В июле 2022 года должностным лицом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с правообладателем в Тутаевском районе Ярославской области.

При проведении выездного обследования проверено 3 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 87,4 гектара, расположенных в Тутаевском районе Ярославской области в районе деревни Копнинское. На земельных участках выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с зарастанием сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью. В ходе осмотра на одном из обследованных участков, установлено наличие двух свалок ТКО: в северо-восточной части участка площадь свалки составляет 15 м2, в северо-западной площадь свалки 20 м2. Их состав преимущественно включает в себя древесину, пленку и камни. Вышеуказанные земельные участки принадлежат на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «РидКапитал».

Бездействие собственника в отношении принадлежащих ему земель сельскохозяйственного назначения может привести к нарушениям обязательных требований земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ*.

20 июля 2022 года собственнику земельного участка территориальным управлением Россельхознадзора направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Правообладателю предложено осуществить на земельных участках сельскохозяйственного назначения мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью на основании разработанного в установленном порядке проекта культуртехнической мелиорации*.