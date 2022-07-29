В Ярославль приехали дети из Луганской народной республики

В Ярославль приехали 45 школьников из Луганской народной республики. ФОТО: группа " ЯГПУ им. К.Д. Ушинского" ВКонтакте

В Ярославль приехали 45 школьников из Луганской народной республики. Все они – участники Университетской смены «Родина первых».

Проект Министерства просвещения РФ в Ярославской области курирует педагогический университет. На перроне вокзала Ярославль Главный школьников встретили ректор ЯрГПУ Михаил Груздев и маскот Тима – символ ярославского педагогического.

До конца лагерной смены ребята из ЛНР посетят планетарий, Толгский монастырь, Карабиху, Волковский театр.