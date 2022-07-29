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Происшествия29 июля 2022 13:40

В Ярославле задержали мужчину с каннабисом

Запрещенные растения ярославец выращивал на своем огороде
Полина Вачнадзе
В Ярославле сотрудниками наркоконтроля был задержан 27-летний мужчина

В Ярославле сотрудниками наркоконтроля был задержан 27-летний мужчина

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ярославле сотрудниками наркоконтроля был задержан 27-летний мужчина. При нем обнаружили восемь пакетов и свертков с каннабисом, весом более 38 граммов. Дома у ярославца изъяли 38 кустов запрещенного к выращиванию растения. В высушенном виде оно составило 119 граммов.

- Растения задержанный выращивал на своем придомовом участке, в хозяйственном помещении и в теплице. Возбуждены уголовные дела, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.