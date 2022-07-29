30 июля в Рыбинске на сутки отключат холодную воду

Рыбинск на сутки останется без холодной воды Фото: Полина Вачнадзе

Рыбинск на сутки останется без холодной воды. Из-за ремонта на очистных сооружениях №2 и на станции подъема воды в районе Шекснинского шоссе вода будет отключена с 6 утра 30 июля до 6 утра 31 июля.

Подача прекратится в микрорайоны:

- Волжский, - ГЭС, - Переборы, - Веретье - 1, 2, 3 и 4, - Прибрежный, - Западный, - Северный, - Центральный, - Скоморохова гора, - Запахомовский, - Гагаринский, - Мариевка.

Также без холодной воды останутся населенные пункты Искра Октября, Юбилейный, Костино, Пригородная, Ануфриево, Макарово, пригорки и Голодяево Рыбинского района.

От жителей принимают заявки на подвоз питьевой воды. Заказы принимают по номеру 8(4855)28-33-14. По этому же номеру можно узнать, где и во сколько установят цистерну в вашем районе.