По иску прокуратуры в Ярославле закрыли сайт, продающий капканы для охоты на диких животных

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть сайт, на котором продаются капканы для охоты на горностая и выдру Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Дзержинского района Ярославля обратилась в суд с требованием закрыть сайт, на котором продаются капканы для охоты на горностая и выдру. Как оказалось, вход на этот портал был свободным, ни предварительная регистрация, ни пароль не требовались, а значит, зайти на него мог любой желающий.

- Действующим законодательством установлен запрет на жестокое обращение с животными, не допускается отлов охотничьих животных с использованием капканов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Кроме того, за незаконную охоту предусмотрено наказание, вплоть до уголовной ответственности.

Суд признал информацию, размещенную на портале запрещенной и постановил включить доменное имя сайта в соответствующий реестр.