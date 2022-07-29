Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2022 9:08

Девочку, заразившуюся геморрагической лихорадкой в пруду Ярославского района, выписали из больницы

Но медики продолжают следить за состоянием 10-летнего ребенка
Полина Вачнадзе
Переносчиком лихорадки, которую подхватил ребенок, являются грызуны.

Переносчиком лихорадки, которую подхватил ребенок, являются грызуны.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

10-летнюю девочку, которая заразилась геморрагической лихорадкой после отдыха на пруду в поселке Красный Бор Ярославского района, выписали из инфекционной больницы.

- Сейчас ее состояние удовлетворительное, медики продолжают наблюдать за здоровьем ребенка, - сообщили в группе «Привет, Ярославской область» в Telegram.

На берегу водоема, который не предназначен для купания, юная ярославна отдыхала вместе с родителями. По их словам, это место пользуется большой популярностью у горожан и в жаркие дни там собирается немало отдыхающих. Переносчиком лихорадки, которую подхватил ребенок, являются грызуны. Сразу после того, как девочке поставили диагноз, специалисты Роспотребнадзора взяли пробы материала у пруда в Красном Бору. Результаты пока не известны.