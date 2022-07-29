В Ярославле в День военно-морского флота для машин закроют Тверицкую набережную

Торжественные мероприятия в День ВМФ пройдут у памятника подводнику Валерию Харитонову Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 31 июля будут отмечать День военно-морского флота. Праздничные мероприятия пройдут на Тверицкой набережной. Для безопасности участников часть ее закроют для проезда автомобилей.

Ограничения будут действовать с 8 утра до 17:00. Проезд запретят на участке набережной от проспекта Авиаторов до спуска с Октябрьского моста.

- Мэрия Ярославля приносит извинения за неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - сказали в пресс-службе ведомства.

Торжественные мероприятия в День ВМФ пройдут у памятника подводнику Валерию Харитонову. Он служил на подводной лодке «К-19» и в июле 1961 года был одним из восьми добровольцев, которые ликвидировали аварию и не допустили ядерного взрыва.