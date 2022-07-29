Из-за грозы два района в Рыбинске остались без света

В Рыбинске весь вечер устраняли последствия ливня. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Вчера, 28 июля, ливень наделал немало бед в Рыбинске. Ливневки не справились с нагрузкой и многие дороги ушли под воду. Из-за аварии на подстанции без света остались два района. Затопило и жильцов верхних этажей домов.

На своей странице ВКонтакте глава города Дмитрий Рудаков информировал рыбинцев, как идет устранение последствий не погоды.

- В двух районах отключился свет. Аварию на подстанции 110 кВ быстрой устранили, электроснабжение восстановили меньше чем за час. … Водителям помогают наши спасатели и сотрудники МУП ДЭС, - написал градоначальник сразу после того, как рыбинцы начали публиковать в соцсетях фотографии затопленных улиц и дворов.

Последствия непогоды продолжали ликвидировать весь оставшийся вечер. Коммунальщики убирали поваленные деревья, сотрудники МУП ДЭС чистили ливневку под мостом и на других улицах. Сегодня, 29 июля, синоптики вновь прогнозируют дождь.