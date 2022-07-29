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Происшествия29 июля 2022 6:49

В Ярославле сгорело заброшенное здание рядом с гипермаркетом

Клубы черного дыма были видны издалека
Полина Вачнадзе
Заброшка площадью в 360 квадратов сгорела. ФОТО: читатель КП

Заброшка площадью в 360 квадратов сгорела. ФОТО: читатель КП

Жителей Заволжского района Ярославля вчера, 28 июля, напугали клубы черного дыма, которые поднимались за гипермаркетом «Глобус». Оказалось, что горит заброшенное здание, где раньше было овощехранилище.

- Сообщение о возгорании поступило в 19:00. На месте работали 21 спасатели и 7 машин, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Полностью ликвидировали пожар в 22 часа. Заброшка площадью в 360 квадратов сгорела. Пострадавших нет.