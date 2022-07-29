В Ярославль на выходные придет скандинавское лето

После продолжительной изнуряющей жары ярославцы получат короткую передышку в виде +20..24 градусов на термометрах Фото: Полина Вачнадзе

После продолжительной изнуряющей жары ярославцы получат короткую передышку. В выходные в Ярославле будет относительно солнечная, сухая и умерено теплая погода.

В субботу, 30 июля, малооблачно, ночью +12..+14, днем +22..+24. В воскресенье, 31 июля, переменная облачность, ночью +15..+17, днем +20..+22.

- Это чуть ниже климатической нормы для макушки лета средней полосы России и больше напоминает лето скандинавское, - сказали в Центре «Фобос».

Но оно к нам придет ненадолго. Август обещает быть немного теплее положенного, с каждым днем температура воздуха будет повышаться и уже к середине следующей недели на термометрах вновь будет +30.