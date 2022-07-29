Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2022 6:12

В Ярославль на выходные придет скандинавское лето

Но, по прогнозам синоптиков, такая погода продержится недолго
Полина Вачнадзе
После продолжительной изнуряющей жары ярославцы получат короткую передышку в виде +20..24 градусов на термометрах

После продолжительной изнуряющей жары ярославцы получат короткую передышку в виде +20..24 градусов на термометрах

Фото: Полина Вачнадзе

После продолжительной изнуряющей жары ярославцы получат короткую передышку. В выходные в Ярославле будет относительно солнечная, сухая и умерено теплая погода.

В субботу, 30 июля, малооблачно, ночью +12..+14, днем +22..+24. В воскресенье, 31 июля, переменная облачность, ночью +15..+17, днем +20..+22.

- Это чуть ниже климатической нормы для макушки лета средней полосы России и больше напоминает лето скандинавское, - сказали в Центре «Фобос».

Но оно к нам придет ненадолго. Август обещает быть немного теплее положенного, с каждым днем температура воздуха будет повышаться и уже к середине следующей недели на термометрах вновь будет +30.