29 июля в Ярославской области можно будет бесплатно получить юридическую помощь

29 июля в Ярославской области пройдет День бесплатной юридической помощи. Консультации адвокатов и юристов можно будет получить в губернаторских приемных с 09:00 до 17:00.

Жителей области будут принимать по адресам:

– Ярославль, ул.Трефолева,20г;

– Ярославль, Ленинградский пр.,50, каб. 108;

– Ярославль, пр.Авиаторов,74а, каб. 6;

– Ярославль, Московский пр.,107, каб. 335а,

– Рыбинск, ул.Чкалова,89, каб. 227;

– Переславль-Залесский, ул.Советская,5;

– Большое Село, пл.Советская,5, каб. 25;

– Ростов, пл.Советская,15;

– Тутаев, ул.Романовская,35, каб. 6;

– Углич, пл.Успенская,2, каб. 101;

– Пошехонье, пл.Свободы,9, каб. 218;

– пос. Некрасовское, ул.Мира,6 (Некрасовская центральная библиотека);

– пос. Пречистое, ул.Ярославская, 90, кабинет районного совета ветеранов.