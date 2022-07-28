29 июля в Ярославской области можно будет бесплатно получить юридическую помощь

29 июля в Ярославской области пройдет День бесплатной юридической помощи. Консультации адвокатов и юристов можно будет получить в губернаторских приемных с 09:00 до 17:00.
Жителей области будут принимать по адресам:
– Ярославль, ул.Трефолева,20г;
– Ярославль, Ленинградский пр.,50, каб. 108;
– Ярославль, пр.Авиаторов,74а, каб. 6;
– Ярославль, Московский пр.,107, каб. 335а,
– Рыбинск, ул.Чкалова,89, каб. 227;
– Переславль-Залесский, ул.Советская,5;
– Большое Село, пл.Советская,5, каб. 25;
– Ростов, пл.Советская,15;
– Тутаев, ул.Романовская,35, каб. 6;
– Углич, пл.Успенская,2, каб. 101;
– Пошехонье, пл.Свободы,9, каб. 218;
– пос. Некрасовское, ул.Мира,6 (Некрасовская центральная библиотека);
– пос. Пречистое, ул.Ярославская, 90, кабинет районного совета ветеранов.