Деньги потратят на ремонт аварийных участков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске 50 миллионов рублей выделят на подготовку теплотрасс к зиме. Деньги планируют потратить на ремонт самых аварийных участков. Глава города Дмитрий Рудаков подчеркнул, что прошлый отопительный сезон показал все слабые места теплосети.

- Нас не удовлетворяют объемы и темпы работы Рыбинской генерации. И ждать решения энергетиков об увеличении ремонтной программы мы не можем. Прошедший отопительный сезон показал все слабые места системы, менять в течение года необходимо до 20 километров труб, - сообщил Дмитрий Рудаков. - Деньги потратим на ремонт самых аварийных участков теплосетей. Подрядчиков наймем по конкурсу. Счет на потраченные деньги в дальнейшем выставим Рыбинской генерации.