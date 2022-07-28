В Ярославль из Калуги привезут 16 новых машин для уборки дорог

Техника соответствует современным требованиям. ФОТО: страница Ильи Мотовилова ВКонтакте

В Ярославль сегодня, 28 июля, из Калуги привезут 16 новых машин для уборки дорог. Они предназначены для круглогодичного использования.

- Комбинированные дорожные машины соответствуют всем современным требованиям. Системой новых КДМ можно управлять с помощью электронного пульта, который находится в кабине водителя. При любом изменении маршрута, распылители воды и реагента можно направить в разные стороны. Еще две комбинированные дорожные машины ожидаем в августе, - сообщил и.о. мэра Ярославля Илья Мотовилов.