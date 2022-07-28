Окружная дорога в Ярославле встала в многокилометровую пробку из-за ДТП

Окружная дорога Ярославля стоит в пробке Фото: Полина Вачнадзе

Юго-западная окружная дорога Ярославля встала сегодня, 28 июля, в многокилометровую пробку. Около 9 утра на пересечении улицы Гудованцева с ЮЗО столкнулись два «Рено», которые перекрыли почти все полосы дороги.

- Одному водителя назначено амбулаторное лечение, второй госпитализирован с места аварии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По словам очевидцев, мужчину увезли в больницу с инсультом. На данный момент не ясно, стал ли сердечный приступ причиной ДТП или же водитель переволновался после столкновения.