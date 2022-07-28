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Происшествия28 июля 2022 10:16

Окружная дорога в Ярославле встала в многокилометровую пробку из-за ДТП

Один водитель госпитализирован с инсультом
Полина Вачнадзе
Окружная дорога Ярославля стоит в пробке

Окружная дорога Ярославля стоит в пробке

Фото: Полина Вачнадзе

Юго-западная окружная дорога Ярославля встала сегодня, 28 июля, в многокилометровую пробку. Около 9 утра на пересечении улицы Гудованцева с ЮЗО столкнулись два «Рено», которые перекрыли почти все полосы дороги.

- Одному водителя назначено амбулаторное лечение, второй госпитализирован с места аварии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По словам очевидцев, мужчину увезли в больницу с инсультом. На данный момент не ясно, стал ли сердечный приступ причиной ДТП или же водитель переволновался после столкновения.

Пробка образовалась из-за аварии на улице Гудованцева

Пробка образовалась из-за аварии на улице Гудованцева

Фото: Полина Вачнадзе