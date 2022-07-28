Окружная дорога в Ярославле встала в многокилометровую пробку из-за ДТП

Окружная дорога Ярославля стоит в пробке
Фото: Полина Вачнадзе
Юго-западная окружная дорога Ярославля встала сегодня, 28 июля, в многокилометровую пробку. Около 9 утра на пересечении улицы Гудованцева с ЮЗО столкнулись два «Рено», которые перекрыли почти все полосы дороги.
- Одному водителя назначено амбулаторное лечение, второй госпитализирован с места аварии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
По словам очевидцев, мужчину увезли в больницу с инсультом. На данный момент не ясно, стал ли сердечный приступ причиной ДТП или же водитель переволновался после столкновения.
Пробка образовалась из-за аварии на улице Гудованцева
Фото: Полина Вачнадзе