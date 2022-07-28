Директора филиалов «Газпром газораспределение Ярославль» проинспектировали ход догазификации в районах ЯО

Инспекция д. Козлово Даниловский МР. Фото Газпром газораспределение Ярославль

Директор филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Данилов Александр Чемерицкий совместно с первым заместителем главы администрации Даниловского МР Еленой Иовлевой и депутатом Ярославской областной Думы Андреем Щенниковым проинспектировали ход выполнения строительных работ для догазификации в д. Козлово Даниловского района Ярославской области.

К настоящему времени в населенном пункте проложено 3,4 км распределительного газопровода. В ближайшее время к газу будут подключены 20 домов. Строительные работы по прокладке газопроводов в рамках догазификации также ведутся в деревнях Большое Марьино, Иваники, Востриково, Займа, Федурино,. Туфаново, Скоково, поселках Горушка, Рощино в селах Середа и Дмитриевское Даниловского МР.

Инспекция д. Головино Угличский МР. Фото Газпром газораспределение Ярославль

Директор филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Мышкин Михаил Белов совместно с первым заместителем главы администрации Угличского муниципального района Ольгой Задворновой проинспектировали ход догазификации в д. Головино. Строительство газопроводов в рамках догазификации продолжается в г.Угличе, в деревнях Вахутино, Володинская, Дерябино, Золоторучье, Клясово, Хуторы, Новоселки, Ульяново и селе Улейма Угличского района.

Директор филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове Сергей Зинохин проинспектировал ход догазификации в п. Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области. Строительные работы по прокладке газопроводов в рамках догазификации в настоящее время ведутся в п. Семибратово, д. Василево, д. Вахрушево, п. Петровское, п. Борисоглебский.