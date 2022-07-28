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Общество28 июля 2022 9:30

МЧС предупредило ярославцев о грозе, граде и сильных порывах ветра 28 июля

Ухудшение погоды ожидается в некоторых районах региона
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ухудшение погоды ожидается в некоторых районах региона

Ухудшение погоды ожидается в некоторых районах региона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области сегодня, 28 июля, ожидается ухудшение погоды в некоторых районах региона.

МЧС предупредило ярославцев о грозе, ливне, граде и порывах ветрах до 12-17 м/с.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с повреждением линий электропередач и связи, обрушением ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, увеличением количества случаев травматизма населения. Прогнозируется вероятность гибели сельскохозяйственных культур, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.