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Общество28 июля 2022 8:56

В Ярославле затопило улицу Карла Либкнехта

На сетях произошла авария
Полина Вачнадзе
Вода разлилась от спуска с Добрынинского моста до пересечения с улицей Жукова

Вода разлилась от спуска с Добрынинского моста до пересечения с улицей Жукова

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле сегодня, 28 июля, затопило улицу Карла Либкнехта. Вода разлилась от спуска с Добрынинского моста до пересечения с улицей Жукова.

Как сообщили КП-Ярославль в диспетчерской «Водоканала», произошла авария на сетях:

- Утечку устраняем, на месте сейчас работает бригада.

Холодная вода в домах жителей Пятерки есть. Горячую, согласно плану, отключили еще во вторник, 26 июля.

Утечку сейчас устраняют

Утечку сейчас устраняют

Фото: Полина Вачнадзе