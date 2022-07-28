В Ярославле затопило улицу Карла Либкнехта

Вода разлилась от спуска с Добрынинского моста до пересечения с улицей Жукова Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле сегодня, 28 июля, затопило улицу Карла Либкнехта. Вода разлилась от спуска с Добрынинского моста до пересечения с улицей Жукова.

Как сообщили КП-Ярославль в диспетчерской «Водоканала», произошла авария на сетях:

- Утечку устраняем, на месте сейчас работает бригада.

Холодная вода в домах жителей Пятерки есть. Горячую, согласно плану, отключили еще во вторник, 26 июля.