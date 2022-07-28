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Происшествия28 июля 2022 8:26

В Ярославской области утонули два человека: 15-летний юноша и мужчина

В СКР проводится проверка
Полина Вачнадзе
В Ярославской области за один день утонули два человека: 15-летний подросток и 67-летний мужчина

В Ярославской области за один день утонули два человека: 15-летний подросток и 67-летний мужчина

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области за один день утонули два человека: 15-летний подросток и 67-летний мужчина.

Тело мальчика нашли в акватории реки Векса в селе Купанское Переславского района. Юноша плохо плавал, люди на берегу видели, как его уносит течение, но ничего сделать не успели.

67-летний ярославец утонул в пруду Петропавловского парка. Компания отдыхала и мужчина, видимо, решил освежиться. Когда он понял, что тонет, позвал на помощь, но вытащить его из воды друзья не смогли. Известно, что ярославец был пьян.

- По факту произошедшего следственным отделом по Фрунзенскому району города Ярославль и Ростовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организованы доследственные проверки. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.