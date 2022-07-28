Завтра в ярославском «Пивоваре» ждут дам на открытие гостиной Фанни Синебрюховой

У династии пивоваров Синебрюховых – мировая известность. Корни создателей знаменитой марки финского пива «Кофф» - их наших краев.

13 октября 1819 г. Николай Синебрюхов получил официальное разрешение на строительство пивоваренного завода в Хельсинки, эту дату в Финляндии (тогда она была частью Российской империи) до сих пор отмечают как День Финского Пива. Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит умная женщина, и с этим сложно спорить!

Шведская актриса Фанни Гран оставила карьеру и полностью посвятила себя мужу - Павлу Синебрюхову. Именно госпожа Фанни, путешествуя с мужем по Европе, познакомила его с работами известных художников. Особняк Синебрюховых в Хельсинки превратился в дом-музей, в нем и сейчас находится музей зарубежного искусства. В ярославской национальной ресторации «Пивоваръ» давно появился Кабинет династии Синебрюховых.

Теперь здесь отныне и навсегда открыта и гостиная Фанни Синебрюховой.

29 июля в честь открытия караоке-холла Фанни Гран в «Пивоваре» в 18.00 начнется девичник. В программе – мастер-класс о ретро-белье, женский взгляд на любовь, мейкап в честь Дня губной помады, музыка и коктейли. Девиз девичника: «Позови подругу – оставь дома друга!»

Добро пожаловать, в «Пивоваръ»!