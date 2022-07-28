В Ярославле закрылся книжный магазин, который читающие горожане просили оставить

«Книжный маркет» на улице Депутатской, который так любили ярославцы, все же закрылся. ФОТО: группа "Магазин «Книжный маркет» | Ярославль" ВКонтакте

«Книжный маркет» на улице Депутатской, который так любили ярославцы, все же закрылся. Многочисленные обращения горожан с просьбой оставить магазин, никто не услышал. Причина закрытия банальна и прозаична – арендодатель повысил плату, магазину такая сумма аренды оказалась не по плечу.

- Очень и очень печально. К сожалению, у нас в городе нет больше таких уютных книжных, поэтому всем сердцем надеюсь и верю, что ваш магазин вновь откроет свои двери, - написала в группе книжного Юлия Морозова.

На протяжении нескольких дней в маркете действовала большая скидка на всю продукцию. Книги с полок смели, другого слова не подобрать, моментально.

- И все-таки народ у нас читающий, лишь цены на книги сдерживают людей... За неделю опустошили магазин. Не хотелось бы прощаться с вами, ребята, у вас замечательный магазин, - пишет Константин Лавриков.