За сутки ярославцы перевели мошенникам больше трех миллионов рублей

Злоумышленники действовали по телефону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки ярославцы перевели мошенникам больше трех миллионов рублей.

В полицию Фрунзенского района обратился 33-летний местный житель. Он рассказал, что ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они сообщили, что на мужчину незаконно хотят взять кредит и убедили его собственноручно оформить два кредита и перевести деньги на указанный счет. Ярославец перевел мошенникам почти два миллиона рублей.

- Аналогичные заявления в полицию поступили еще от двух жителей Дзержинского района, которые перевели мошенникам более 800 тысяч рублей и более 90 тысяч, и от жительницы Заволжского района, которая также поверив «телефонным мошенникам» перевела на указанные счета более 500 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.