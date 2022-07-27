Ярославцы выступили против закрытия книжного магазина в центре города

Всю продукцию магазин распродал со скидкой 50%. ФОТО: скриншот из видео группы "Магазин "Книжный маркет" l Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле на улице Депутатская,7 закрывается магазин «Книжный маркет». Причина – арендодатель попросил освободить помещение. Сотрудники надеются, что это лишь временная трудность.

- С 1 августа мы перестаем работать. По крайне мере, в привычном для нас месте – на улице Депутатской. Что с нами будет дальше, откроемся ли мы снова – мы не знаем, - написали в группе магазина ВКонтакте.

Всю прошлую неделю в «Книжном маркете» действовала скидка 50% на весь ассортимент магазина. Очереди были достаточно внушающие, полки опустошались с огромной скоростью.

Сейчас ярославцы в группе магазина ВКонтакте буквально требуют не закрывать «Книжный маркет», говоря о том, что лучшего книжного в городе никогда не было и нет: адекватные цены, большой выбор книг для всех возрастов, душевный персонал и особенная атмосфера. Такие аргументы привели горожане, сокрушаясь по поводу закрытия любимого магазина.

Все комментарии были написаны под постом, который опубликовали сотрудники магазина:

- Друзья, поддержите нас, пожалуйста, под этим постом! Может быть, общими силами мы сможем вернуть дом нашему книжному!

Что будет с «Книжным маркетом» дальше – пока неизвестно.