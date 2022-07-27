Ярославец решил снять с себя порчу и остался без 15 тысяч рублей

Житель Ярославля поверил проходимке и лишился 15 тысяч рублей. Фото: Полина Вачнадзе

Житель Ярославля поверил проходимке и лишился 15 тысяч рублей.

«Целительница» нашла свою жертву в торговом центре – остановила мужчину и убедила в том, что на нем лежит порча, которая грозит серьезными проблемами и ему, и его близким людям. Однако женщина заверила, что сможет снять проклятие.

«Колдунья» уговорила мужчину дать ей денег, но не в качестве платы, а для того, чтобы обернуть купюрами личную вещь.

- После проведения обряда деньги исчезли, подозреваемая объяснила это успешно проведенным сеансом, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Потерпевший, который остался без денег, обратился в полицию. «Целительницу», нигде не работающую и уже судимую женщину 48 лет, задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».