В центре Ярославля иномарка провалилась под асфальт. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В центре Ярославля сегодня, 27 июля, машина провалилась в яму. На пересечении улиц Володарского и Свердлова «Ниссан» ушел под асфальт своей правой стороной.

Очевидцы пишут, что на проезжей части в этом месте прорвало трубу, весь перекресток был в воде еще с утра, а участок асфальта, куда провалился автомобиль, вздулся.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Движение по улице Свердлова перекрыто.