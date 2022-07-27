Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2022 12:21

В центре Ярославля иномарка провалилась под асфальт

Очевидцы пишут, что на проезжей части прорвало трубу
Анастасия ГОЛУБЕВА
В центре Ярославля иномарка провалилась под асфальт. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В центре Ярославля иномарка провалилась под асфальт. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В центре Ярославля сегодня, 27 июля, машина провалилась в яму. На пересечении улиц Володарского и Свердлова «Ниссан» ушел под асфальт своей правой стороной.

Очевидцы пишут, что на проезжей части в этом месте прорвало трубу, весь перекресток был в воде еще с утра, а участок асфальта, куда провалился автомобиль, вздулся.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Движение по улице Свердлова перекрыто.