Врио губернатора Ярославской области назвал кандидатов в сенаторы от региона

Документы на регистрацию в качестве кандидата на должность губернатора Ярославской области подали три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале назвал кандидатов в сенаторы от региона.

- Николая Бурляева, Виктора Костина и Александра Русакова вы хорошо знаете. Люди уважаемые, с большими заслугами перед регионом. Уверен, каждый из них сможет достойно представлять интересы Ярославской области в Совете Федерации, - написал глава области.

Также он сообщил, что сдал документы в Избирательную комиссию в качестве кандидата в губернаторы.

- Благодарю жителей и муниципальных депутатов за то, что поддержали меня как самовыдвиженца. Поддержка получилась увесистой. Собрано более 90 тысяч подписей. Это серьезный кредит доверия, - сказал Михаил Евраев.

Также документы подали Михаил Парамонов, выдвинутый ярославским отделением «Коммунистической партии РФ», и Константин Тукеев, который на губернаторские выборы идет от регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».