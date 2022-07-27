Строительство современной школы в Красноперекопском районе Ярославля начнется в этом году

Новая, современная школа рассчитана на 500 учеников. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Строительство новой школы в Красноперекопском районе Ярославля начнется уже в этом году. Об этом сообщили и.о. мэра города Илья Мотовилов.

Учебное заведение будут строить на месте демонтированного здания школы №53. Новая, современная школа рассчитана на 500 учеников. Она будет четырехэтажной, с двумя входами, двумя спортивными залами, залом для хореографии и актовым залом на 315 мест. В библиотеке оборудуют читальный зал и книгохранилище. Для уроков технологии сделают две мастерские: для обработки металла и древесины – для мальчиков, кабинет домоводства – для девочек.

На территории образовательного учреждения оборудуют площадки для волейбола и парковку для машин родителей.

О строительстве новой школы в мэрии Ярославля сообщили в 2021 году. По словам теперь уже бывшего градоначальника Владимира Волкова, начать возведение должны были еще в начале 2022 года.