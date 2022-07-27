Пик жары в Ярославле придется на 27 июля

В Ярославле пик жары придется на сегодня, 27 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле пик жары придется на сегодня, 27 июля. По прогнозам синоптиков, днем ожидается 31 градус.

- Почти вся европейская территория России окажется в теплом секторе атлантического циклона. Но циклон, раскрутившийся над Скандинавией, начинает закачивать на Русскую равнину холодный воздух. С четверга похолодание усилится, а в конце недели его уже в полной мере ощутят жители центральных областей, - рассказали в Центре «Фобос».

Сегодня ближе к вечеру возможен дождь и гроза.

28 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Днем +25..27, ветер юго-восточный, умеренный. 29 июля переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днем +21..23, ветер северо-западный, умеренный. 30 июля ясная погода, днем +22..24, ветер западный, умеренный. 31 июля переменная облачность, днем +21..23, ветер слабый.