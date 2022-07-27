Обязательная регистрация в ФГИС «Сатурн» для хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обращение пестицидов и агрохимикатов, об обязательной регистрации в ФГИС «Сатурн».

В соответствии со статьей 15.2. Федерального закона № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» Федеральная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн») действует с 01 июля 2022 года.

В целях обеспечения учета обращения пестицидов и агрохимикатов юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в систему необходимые достоверные и полные сведения.

В ФГИС «Сатурн» будет содержаться документированная информация:

- о гражданах, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов;

- об организациях, осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение пестицидов и агрохимикатов и оказывающих связанные с хранением услуги;

- о партиях пестицидов и агрохимикатов;

- о применении пестицидов и агрохимикатов.

Внесению в систему подлежат все пестициды и агрохимикаты, за исключением пестицидов и агрохимикатов, реализованных физическим лицам для личного пользования.

Все вопросы и замечания по работе с ФГИС «Сатурн» можно отправлять на почту saturn@fsvps.ru.

Создан Telegram-канал, посвященный созданию, развитию, техническому сопровождению системы: https://t.me/fgissaturn.

На сегодняшний день в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям поступило 96 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на регистрацию в ФГИС «Сатурн», осуществляющих применение и реализацию пестицидов и агрохимикатов.