Ярославца будут судить за кражу еды и шампуня из магазинов

38-летнего ранее уже дважды судимого за кражи ярославца вновь ждет суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летнего ранее уже дважды судимого за кражи ярославца вновь ждет суд и снова – по уже так хорошо ему знакомой статье 158 УК РФ «Кража». По версии следствия, от действий мужчины пострадали пять магазинов в Ярославле, Ростове и Тутаеве.

- Обвиняемый совершал хищение продуктов питания – масла, шоколада, сыра, тушенки, а также бытовой химии – шампуней, гелей для душа, бальзамов-ополаскивателей. ущерб – свыше 18 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Кировского района Ярославля.

Личность злоумышленника установили благодаря камерам видеонаблюдения и по показаниям свидетелей. Дело расследовал отдел дознания районного отдела полиции.