В Ярославле вновь пройдет всероссийский форум «Проектория»

Ярославль вновь примет всероссийский форум «Проектория». Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль вновь примет всероссийский форум «Проектория». Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

- Распоряжение о проведении всероссийского форума в нашем регионе подписал президент. Ждем в гости около 400 талантливых школьников и педагогов со всей страны, - сказал глава региона.

Кроме того, около тысячи старшеклассников примут участие в полуфинале конкурса «Большая перемена».

- Возможно, кто-то в будущем свяжет с Ярославской областью свою профессию и жизнь, - написал Михаил Евраев.