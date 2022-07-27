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Общество27 июля 2022 7:17

В Ярославле вновь пройдет всероссийский форум «Проектория»

Он состоится в сентябре
Полина Вачнадзе
Ярославль вновь примет всероссийский форум «Проектория».

Ярославль вновь примет всероссийский форум «Проектория».

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль вновь примет всероссийский форум «Проектория». Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

- Распоряжение о проведении всероссийского форума в нашем регионе подписал президент. Ждем в гости около 400 талантливых школьников и педагогов со всей страны, - сказал глава региона.

Кроме того, около тысячи старшеклассников примут участие в полуфинале конкурса «Большая перемена».

- Возможно, кто-то в будущем свяжет с Ярославской областью свою профессию и жизнь, - написал Михаил Евраев.