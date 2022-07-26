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Происшествия26 июля 2022 11:27

В Тутаеве машина ДПС врезалась в столб

Полицейские не пострадали
Полина Вачнадзе
Патрульный автомобиль ДПС ГИБДД врезался в фонарный столб. ФОТО: группа "Дороги Тутаева" ВКонтакте

Патрульный автомобиль ДПС ГИБДД врезался в фонарный столб. ФОТО: группа "Дороги Тутаева" ВКонтакте

В Тутаеве на улице Панина у дома №12 вчера, 25 июля, произошла авария. Патрульный автомобиль ДПС ГИБДД врезался в фонарный столб. Никто из сотрудников не пострадал.

Как пояснили в пресс-службе региональной полиции, патрульный автомобиль преследовал мотоциклиста. Он ехал без номерных знаков и проигнорировал требование об остановке. Погоня закончилась аварией, мотоциклист сумел ускользнуть от преследователей. Его личность пока не установлена.