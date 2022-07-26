В отношении вологодского депутата, устроившего смертельное ДТП в Ярославской области, прекратили уголовное дело

Денису Новикову было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека Фото: Сергей ГАПОН

Бывший депутат Представительного Собрания Вологодского района Денис Новиков избежал наказания за ДТП в Ярославской области.

- Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Денису Новикову было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Авария произошла в январе 2022 года на трассе М8 в Ярославском районе. Как говорится в обвинительном заключении, бывший депутат не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу. На встречке автомобиль Новикова врезался в другую машину.

- От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП, - рассказали в пресс-службе ярославского СКР.

Решение суда о прекращении уголовного дела пока не вступило в законную силу. У сторон есть время его обжаловать.