Дело о контрабанде военной техники с рыбинского завода передано в суд

Олег Белков обвиняется в незаконном перемещении через таможню военной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинский городской суд поступило уголовное дело по обвинению бывшего директора завода «Вымпел» Олега Белкова в контрабанде. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

- Заседание назначено на 28 июля, - уточнили в ведомстве.

Олег Белков обвиняется в незаконном перемещении через таможню военной техники. По версии следствия подсудимый под видом прогулочных катеров пытался переправить в ОАЭ два патрульных десантных катера.