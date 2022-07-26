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Происшествия26 июля 2022 10:06

Дело о контрабанде военной техники с рыбинского завода передано в суд

Обвиняемый – бывший гендиректор завода «Вымпел»
Полина Вачнадзе
Олег Белков обвиняется в незаконном перемещении через таможню военной техники

Олег Белков обвиняется в незаконном перемещении через таможню военной техники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинский городской суд поступило уголовное дело по обвинению бывшего директора завода «Вымпел» Олега Белкова в контрабанде. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

- Заседание назначено на 28 июля, - уточнили в ведомстве.

Олег Белков обвиняется в незаконном перемещении через таможню военной техники. По версии следствия подсудимый под видом прогулочных катеров пытался переправить в ОАЭ два патрульных десантных катера.