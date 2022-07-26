Пресс-службу ярославского правительства возглавила Дарья Карамышева

Начальником управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области стала Дарья Карамышева

Начальником управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области стала Дарья Карамышева.

Дарья Карамышева окончила Самарский университет в 2005 году по специальности «Журналистика». Работала в пуле президента и премьер-министра России, до назначения в Ярославль трудилась в департаменте по связям с общественностью Центробанка.

Должность начальника УМК освободилась в январе 2022 года после ухода Ирины Горюновой. До сегодняшнего дня руководила управлением Анна Кулигина.